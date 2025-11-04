ポンドが軟調、対ドル一時１．３０７０レべル　４月以来安値水準＝ロンドン為替

　ロンドン序盤は、ポンドが軟調に推移している。リーブス英財務相が１１月２６日の予算案発表に先立つ演説を行ったことが売りを誘った。ポンドドルは1.3070レベルと４月１４日以来の安値水準となった。対円や対ユーロでも売られており、ポンド全面安となっている。市場では１１月２６日の秋季予算案でリーブス英財務相が増税を行うことを懸念しているもよう。

GBP/USD　1.3074　GBP/JPY　200.80　EUR/GBP　0.8804