ポンドが軟調、対ドル一時１．３０７０レべル ４月以来安値水準＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ポンドが軟調に推移している。リーブス英財務相が１１月２６日の予算案発表に先立つ演説を行ったことが売りを誘った。ポンドドルは1.3070レベルと４月１４日以来の安値水準となった。対円や対ユーロでも売られており、ポンド全面安となっている。市場では１１月２６日の秋季予算案でリーブス英財務相が増税を行うことを懸念しているもよう。



GBP/USD 1.3074 GBP/JPY 200.80 EUR/GBP 0.8804

