９月に東京・北区の自宅マンションが火災に遭ったタレントの林家ペー、パー子のためのチャリティーイベント「がんばれ！ペー・パー子 有志応援団の集い」が４日、都内で行われ、テリー伊藤氏ら著名人がぺー、パー子に力を送った。

林家たい平が主催する同イベント。開演前から、たい平が自ら場内アナウンスを務めて会場を盛り上げた。

冒頭、たい平は「（お客さんが集まり）感無量です。大いに楽しんでください」と呼びかけた。

トップバッターで登場したテリー氏は「ありがとうございます！お客さん来ないと思ってました」と会場に集まった観客に感謝した。また、テリー氏は「ぺーさんはほんとに金がない」と話し、「さっき楽屋で聞いたら、貯金が２０万ぐらいしかない。今、家賃１０万円をなんとか捻出してるらしい。お金がなさそうだから皆さん（チャリティーに）こんだけ集まるんですよね」とぺーの貯金額を明かした。火災直後、ぺーは火災保険に入ってないと語っている。

ぺーとパー子がピンクの衣装を着るようになったのはテリー氏の助言がきっかけだったといい、「華やかでいいかなあと思って（言った）」と当時を振り返ったテリー氏。チャリティーイベントへの参加は旧友のピンチに一肌脱いだ形。会場は温かい笑いと拍手に包まれた。