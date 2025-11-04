思わぬアクシデントに一同が爆笑した。「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」11月1日生放送回でのこと。この日はプロレスラー兼2.5次元俳優の桜庭大翔らが出演した。

【映像】腕1本に1人！驚異のパワー

オリエンタルラジオの藤森慎吾がMCを務める当番組は、特定コメント数到達でファンサービスをするのが習わし。終盤には1000コメントを超え、藤森が「大翔くんの腕にぶら下がりっていうのをやってみましょう」とリクエストした。これに桜庭は「おっ。ぜひやりましょう！」とノリノリ。共演のインフルエンサー・千葉祐夕が「やりたい。両方(腕）とかいけるんじゃないですか？」と提案すると、「もちろん！」と即答し、「ぜひ、ぜひ」とボートレース解説のLLR・福田恵悟も呼び込んだ。

そのまま、千葉と福田を両腕にぶら下げると、力強くポーズ。スタジオは「おおー！すごい！」「これはすごい」「普通にすごい」などと大いに盛り上がったものの、ここで福田が腕を抑えながら顔をしかめた。これには桜庭も「えっ！？なんでそっちが痛がってるんですか？」と即ツッコミ。「僕はなんともないんですよ。なにしてたんですか？今」と呆れると、さらにスタジオが笑いに包まれる中、後輩の藤森が「ちょっとね、腕力がね、思いのほか弱いんですよ…」とフォローを入れる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）