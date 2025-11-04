4日、日本維新の会の藤田文武共同代表が“公金還流疑惑”報道についてコメントした。

【映像】「ピンポンピンポン来て」激しく怒る藤田共同代表（実際の様子）

藤田共同代表は冒頭、メモを見ながら以下のように述べた。

「私の公設秘書が代表を務める会社（以下、当該企業）に対し、私が代表を務める政治団体及び調査研究広報滞在費（旧文通費）から政治活動における業務を発注・支出していることについて指摘されている。発注内容については、機関紙やポスター等のデザイン印刷業務、選挙区内での情勢調査業務、動画作成業務等であり、デザイン調整、原稿作成、印刷手配に至るまでのオペレーションなどを迅速に行うために仕事の質・スピードともに信頼できる発注先として業務上の合理性がある。改めて本件について弁護士等にも確認・情報共有した上で相談したところ『法的にはどこから切り取っても適正』であると確認している」

「しかし、公設秘書が代表を務める会社に発注したという構図そのものが誤解や疑念を招くものであるという指摘・批判は真摯に受け止めたい。経済活動や政治活動における一般的な商慣習、ビジネスフローに照らして『道義的にも問題はない』と慎重に判断した上で、政治資金規正法の趣旨に基づいてしっかりと公開するという形で、包み隠さず公開してきた。しかしながら、今回の報道を受けて、皆様の、特に日本維新の会に求める『疑念を持たれることはするな』というお声を真摯に受け止めて、今後は当該企業に発注しないこととした」

さらに藤田共同代表は“公金還流疑惑”を報じた共産党の機関紙『しんぶん赤旗』の記者の名刺を自身のXで公表したことについて問われ、以下のように答えた。

「個人名で質問状が来ている。質問状と、それに対する返答にも政党の部署名と個人名で返信し、そして『適切にそれが反映されない場合には公開させてもらいます』と。それに『公開しないでくれ』という問い合わせもいただいていないので公開した。ちなみに、私に対しては皆さんから質問を今日も受けていて、ボロカス言っていただいても構わない。だが元々彼（秘書）は友人で。僕が徒手空拳で選挙に出た時に、業者もみんな断られる中で、ボランティアで手伝ってくれた。それはスーパービジネスマンだからできただけの話で、私は幸運だったと思う」

「そういう友人がいてその中で戦っていく中で、彼は会社の登記を自宅事務所のまま置いて、手広くやっているが、登記があってマンションの中まで入ってくるとか、電話しまくるとか。『しんぶん赤旗』は共産党の部門だから、そういう人がピンポンピンポン来てやるって。私は、身体に危害を及ぼすと危機感を覚えるのは普通だと思う。問い合わせは僕にしてください。それから、マンションの写真とか出したり動画出すなんて、言語道断。メディアの知る権利とか超えている。子どもが怖がっているから一切やめてください。秘書の家族は関係ないから。ほんま」

（ABEMA NEWS）