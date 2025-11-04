天皇皇后両陛下が宮中で「茶会」愛子さま、佳子さまも　王貞治さんや野沢雅子さんら招かれる…“文化功労者”顕彰式には野田秀樹さんら

天皇皇后両陛下は4日、2025年度の文化勲章を受章した元プロ野球選手の王貞治さんなどを宮殿に招き、「茶会」を催された。

午後2時半すぎ、受章者らが待つ部屋に姿をみせられた両陛下。

雅子さまは、ベージュのスーツに二連のパールのネックレス。

続いて秋篠宮ご夫妻、そして、淡いピンクの装いの愛子さま、ペールオレンジの装いの佳子さまが入られた。

茶会には、文化勲章を受章した王貞治さんや…。

ファッションデザイナーのコシノジュンコさん、また文化功労者の、あわせて28人が招かれた。

陛下は、「皆さんが努力を重ね、学術・文化・芸術・スポーツの分野で大きな成果を収められたことを誠に喜ばしく思います。今後ともそれぞれの分野の発展のために力を尽くされますよう、願っております」と述べられた。

続いて両陛下は、食事を交えて歓談し、受章者らを祝福された。

幼い頃から野球に関心を寄せる陛下が「ドジャースも」とワールドシリーズ連覇に触れられると、王さんは「大谷くんのおかげで野球が盛り上がってますね」「我々の時は、（日米でレベルの）差がありましたけど、さすがのアメリカの人たちも認めざるを得ない」と応じ、野球談義に花を咲かせた。

佳子さまは、ベテラン声優の野沢雅子さんに「何年目になりますか？」とキャリアを尋ねるなど、身振り手振りを交えながら、和やかに懇談された。

劇作家の野田秀樹さんらが文化功労者の顕彰式に

これに先だち、午前11時半すぎ、都内のホテルで行われたのが文化功労者の顕彰式。

松本文科相：

顕彰状、野田秀樹殿。おめでとうございます。

劇作家の野田秀樹さんをはじめ、「ドラゴンボール」の孫悟空役などで半世紀以上にわたりアニメ文化を支えてきた野沢雅子さんが、「声優」として初めて文化功労者に選ばれた。

また顕彰式には、漫画家の竹宮惠子さん、建築家の坂茂さんら21人が出席した。

（「イット！」11月4日放送より）