韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）のメンバーであり、俳優としても活躍するＤ．Ｏ．（ディオ／ド・ギョンス＝３２）が４日、所属事務所・カンパニーＳｏｏｓｏｏと契約が満了したと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

同社はこの日、Ｘｓｐｏｒｔｓニュースの取材に応じたとし「ド・ギョンスとは、今月はじめに契約が満了した」と明かし、再契約はしなかったことを伝えたという。

またＤ．Ｏ．が、Ｓｏｏｓｏｏの設立当時に確保した持分５０％を、契約満了後にも要求したという話については「弊社の持分５０％を、（Ｄ．Ｏ．が）保有していることは事実」としながらも、要求したかどうかについての明言は避けたとした。

Ｄ．Ｏ．は２３年１１月、前所属事務所・ＳＭエンターテインメントと契約が満了。再契約はせず、ＳＭでマネジャーをしていたナム・ギョンス氏が独立し設立した、カンパニーＳｏｏｓｏｏと専属契約を結び、個人事務所状態で活動していた。

なお、１２月６日と７日にソウルで行われる、ワールドツアーのアンコール公演「ＤＯ ｉｔ！」までは、同社がマネジメントを行うという。