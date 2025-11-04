32ºÐ¸µNHK¥¢¥Ê¤¬Îø°¦¤Î¾ò·ïÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¡¢Á°¡É²¶ÍÍ·Ï¡É¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡×¹ðÇò¤â¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤¬¡×
¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°æ¸ÍÃ¼3»ÐËå¤ÏÌë¤â¤¹¤¬¤é¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤Î¾ò·ï¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö»ä¡¢Á°¡¢¡É²¶ÍÍ·Ï¡É¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡£¡Ø¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤â¼«Á³¤Ë¡£¤ï¤¶¤È¤Ã¤Ý¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤«¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾è¤êÊª¾è¤ë»þ¤âºÇ½é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¹ß¤ê¤ë»þ¤âÀè¤Ë¹ß¤ê¤Æ¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤ï¡Á¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£