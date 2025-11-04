蛙亭イワクラと「別れまして」オズワルド伊藤の告白にファン衝撃“結婚匂わせ”続いていた矢先のショック

11月2日、「オズワルド」の伊藤俊介が、「千鳥」が番組MCを務めるABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』にゲスト出演。そこでの発言が話題となっている。

「番組で共演した『リンダカラー∞』のりなっぴっぴさんに『悩みを聞かせてください』と促され、伊藤さんは『強いて言うなら、仕事関係ですかね。ここ数年、仕事が増えもしなけりゃ減りもしない、そういう時期に差しかかってる』と悩みを相談していました。タロットカードを使って、伊藤さんを占ったりなぴっぴさんは『いま、助けてくれる人はいないです』『現実を見れてないです』と指摘。この発言に、ノブさんから『イワクラさんとかに相談しない?』と問われると、伊藤さんは少し間を置き『わ、別れまして……』と、バツが悪そうに明かしました。その様子に、ノブさんはじめ共演者らは『えぇ!?』と声をあげ、大悟さんも『ワシも聞いてないぞ』と驚愕していました」（スポーツ紙記者）

伊藤と「蛙亭」イワクラの交際は、本誌が2022年に報じている。当時、イワクラのマンションから出た2人は、終始、楽しそうに肩を寄せ合い、周囲の目を気にすることなく、居酒屋で食事を楽しんでいた。翌日、ライブを終えたイワクラを直撃すると、驚いたのか交際を否定したが、後日、ラジオ番組で交際を認めた。以来、テレビ番組などでもオープンに交際について語ってきた2人だったが、ここにきて破局してしまったというのだ。

「伊藤さんは『ちょっと、会えてなかった時期があって』と別れの原因について言及しました。大悟さんと1カ月ほど前に収録で一緒になった際、大悟さんから受けたアドバイスに落ち込み、伊藤さんは朝の7時くらいまで飲んだことがあったそうです。家に帰ると、イワクラさんから『話がある』とLINEがあり、その日の夜、話し合って別れることを決めたようです。伊藤さんの声色は暗かったですね」（同前）

「表で言ったのが今日、初めて」という伊藤だったが、これにはSNSでも驚きの声があがっている。「あんなに仲がよかったのに」と、2人の破局を惜しむ声が集まった。

「イワクラさんは報道後に出演したラジオ番組で、2021年12月に交際がスタートし、芸人仲間とのルームシェアを経て発展したものだったと語っていました。後日のイベントでは、ルームシェアしている際に『こいつ、結婚したらめっちゃいい旦那さんになるよな』と思う瞬間がたくさんあったと、ノロケのようなコメントもしていました。

2024年末に放送された『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）では、髪が伸びていることを指摘され、『結婚するとしたら、髪型をアレンジできるように』と語って歓声を浴びていました。さらに2025年5月のイベントでも、『結婚の話が出る前から、“結婚式で何する?”だけ最初に出てて。東京、大阪、福岡でツアーでするか、とか』と、『結婚』というワードを使って注目を浴びています。“匂わせ”のような発言が最近、続いていただけに、今回の破局に、よりいっそうファンから驚かれているようです」（芸能記者）

本誌としても、幸せになってほしかったが……。