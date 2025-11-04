11月3日、元AKB48で女優の前田敦子が14年ぶりに発売する写真集の先行カットが、講談社より公開され、反響を呼んでいる。

前田の写真集発売は、2012年のAKB48卒業記念フォトブック『あっちゃん』以来。長い沈黙を破っての新作発表だ。前田は写真集を「これが最後」とも語っており、注目が集まっている。

前田といえば、AKB48の“絶対的センター”として一時代を築いた存在だ。

「2005年に『AKB48 オープニングメンバーオーディション』に合格して芸能界入りし、2009年の第1回選抜総選挙で1位、第2回では2位、第3回で再び1位を獲得しました。グループの象徴として、人気を牽引してきました」（芸能記者）

2012年にグループを卒業後は、女優として活躍の場を広げた。2018年に俳優の勝地涼と結婚し、同年に第1子を出産したが、2021年に離婚を発表。現在はシングルマザーとして、子育てをしながら映画や舞台、CMなど多方面で活動している。

「公開された先行カットはオーストリアのウィーンで撮影されたもので、黒のレースランジェリー姿でソファに腰かけ、美しい背中を大胆に披露しています。これまでの彼女が持つ“清純派”のイメージを覆すような、大人の色気が漂っています。今回のテーマである『大人の恋』を、30代に突入した前田さんはみごとに体現しています」（前出・芸能記者）

さらに、ベージュピンクのサテンキャミソールワンピースを着て椅子に座るショットでは、美脚を惜しげもなく披露しており、女性としての自信と柔らかさが同居する仕上がりになっている。

Xでは、

《アイドル時代よりもママになってからが綺麗過ぎる》

《華奢で今でも綺麗ですね》

《同年代女の私からすると憧れ》

といった声が並び、世代を超えて称賛が集まっている。

「前田さんはデビュー当時から“センター”として注目を浴び続け、さまざまなプレッシャーと戦ってきました。今回の写真集には、母となったいまだからこそ見せられる“素の自分”が写し出されています。アイドルを卒業してもなお、変わらぬ存在感を放っているのは、人間的な強さの証でしょう」（スポーツ紙記者）

写真集は2026年発売予定で、前田のこれまでとこれからをつなぐ“節目”の1冊として、ファンのみならず業界内でも話題を呼んでいる。かつての“絶対的センター”が放つ、14年ぶりの新たな輝きに、再び注目が集まりそうだ。