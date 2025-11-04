seiza（セイザ）新曲「金木犀」配信リリース＆MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“たったひとりの君”と向き合い続けるシンガーソングライター・seiza（セイザ）が、新曲「金木犀」を11月5日に配信リリースすることが決定。併せて同曲のMVも公開となる。

■「金木犀」は愛した人への想いを切なく歌った冬のラブソング

新曲「金木犀」は、先日seizaのSNSアカウントから突如楽曲の一部が公開され、ファンからのリリースを待望する声が多く上がっていた。公開された当初は配信の有無などは明かされていなかったが、今回はその声に応える形で配信リリースが実現した。

新曲「金木犀」はseizaにとって、メジャー5作目となる楽曲。愛していた人への忘れられない想いを、日常性に富んだ歌詞で切なく歌った冬のラブソング。あいみょん、aiko、秦基博など錚々たるアーティストの楽曲にプロデュース／編曲として参加しているトオミヨウが編曲を手掛けた、切ないアレンジにも注目だ。

そして配信ジャケットは、Ado「向日葵」MVのイラストや、9lanaのアーティストビジュアル、そして様々な作品／企業のイラストを手掛けるメレが描いた作品となっている。

■seiza「金木犀」MVプレミア公開決定

さらに、11月5日20時には「金木犀」のMVがYouTubeでプレミア公開されることも決定。今回のMVはseizaのメジャー1stシングル「星間漂流」でもタッグを組み、ヨルシカのMVやライブの演出映像、サカナクションのプロモーションムービー、10-FEETやsumikaなど様々なアーティストのMVも手掛ける市川 稜が監督を務めた。

なお、MVの一部が垣間見えるティザー映像も公開となった。

■リリース情報

2025.11.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「金木犀」

