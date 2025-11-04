5日も晴れて乾燥に注意、この晴れ間はいつまでつづく？【これからの天気(4日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
5日(水)日中は、4日より気温の上がるところが多くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧・霜注意報が発表されています。
◆11月5日(水)の天気
・上越地方
朝からスッキリと晴れて乾いた空気に包まれるでしょう。
最高気温は18℃前後の予想で、4日(火)よりやや高くなりそうです。
・中越地方
穏やかに晴れるでしょう。
午前中は濃い霧の出るところがあるため、車の運転などは注意が必要です。
最低気温は5℃前後、最高気温は18℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
5日(水)も日差しが降り注ぐでしょう。
朝はグッと冷えますが日中の気温は19℃くらいまで上がり、日差しの下では過ごしやすい体感になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がるでしょう。
ただ、午前中は霧が出て見通しの悪くなるところがありそうです。
最高気温は、17～19℃の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
カラっとした秋晴れになるでしょう。
朝は放射冷却で霜が降りるほど冷え込むところがありそうです。
一方、日中は4日(火)よりも暖かくなるでしょう。
◆風と波
風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
この先、8日(土)までは晴れ間の出るところが多いでしょう。
一方、9日(日)からは雨が降り、10日(月)は風も強まり荒れた天気になりそうです。
11日(火)は、山沿いでは雪が混じるところがあるでしょう。
5日(水)も晴れて空気が乾燥しそうです。火の取り扱いには十分に注意ください。
