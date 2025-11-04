これからの気象情報です。

5日(水)日中は、4日より気温の上がるところが多くなりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧・霜注意報が発表されています。



◆11月5日(水)の天気

・上越地方

朝からスッキリと晴れて乾いた空気に包まれるでしょう。

最高気温は18℃前後の予想で、4日(火)よりやや高くなりそうです。



・中越地方

穏やかに晴れるでしょう。

午前中は濃い霧の出るところがあるため、車の運転などは注意が必要です。

最低気温は5℃前後、最高気温は18℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

5日(水)も日差しが降り注ぐでしょう。

朝はグッと冷えますが日中の気温は19℃くらいまで上がり、日差しの下では過ごしやすい体感になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から青空が広がるでしょう。

ただ、午前中は霧が出て見通しの悪くなるところがありそうです。

最高気温は、17～19℃の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

カラっとした秋晴れになるでしょう。

朝は放射冷却で霜が降りるほど冷え込むところがありそうです。

一方、日中は4日(火)よりも暖かくなるでしょう。



◆風と波

風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

この先、8日(土)までは晴れ間の出るところが多いでしょう。

一方、9日(日)からは雨が降り、10日(月)は風も強まり荒れた天気になりそうです。

11日(火)は、山沿いでは雪が混じるところがあるでしょう。



5日(水)も晴れて空気が乾燥しそうです。火の取り扱いには十分に注意ください。