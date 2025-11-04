サッカー元韓国代表イ・チョンス氏、詐欺容疑で告訴される＝韓国ネット「がっかり」「信じた人がかわいそう」

2025年11月4日、韓国・聯合ニュースは、サッカー元韓国代表のイ・チョンス（李天秀）氏が詐欺の疑いで告訴され、警察が捜査を進めていると報じた。

記事によると、済州（チェジュ）警察庁は10月にイ氏に対する詐欺容疑の告訴状を受理し、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反（詐欺）の疑いで事件を立件したと明かした。

告訴状によると、イ氏は18年11月、知人のA氏に「生活費を貸してほしい」と頼み、21年4月までの間に9回にわたり総額1億3000万ウォン（約1400万円）を受け取ったものの返済していないという。A氏は、イ氏が「23年までに返す」と約束したにもかかわらず、21年の秋以降、連絡が途絶えたと主張している。

さらにA氏は、イ氏から「投資してくれれば収益金を分配する」と勧誘され、5億ウォン（約5300万円）を投資したが、元本も配当金も受け取っていないと訴えた。

イ氏側は金銭を受け取ったことは認めているが、「詐欺ではない」と容疑を否定しているという。警察は告訴人のA氏から事情を聴取し、事件を上級機関である済州特別自治道警察庁に移管した。

イ氏は現在、登録者数約78万人のYouTubeチャンネルを運営するとともに、済州でサッカー教室を経営している。

これについて、韓国のネットユーザーからは「好きな選手だったのに本当に残念」「テレビにも出ていたのに、こんなニュースで名前を見るとは」「芸能人YouTuberになっても結局お金のトラブルか」「本人の説明も聞くべきだが…正直がっかり」などの声が上がっている。

また、「やっぱりかという感じ」「昔から性格に問題があると言われていた」「信じてお金を貸した人が本当にかわいそう。絶対に返してほしい」「詐欺じゃないと言っても、借りた金を返さなかったなら同じこと」「一度でも詐欺を働いたなら、スポーツ界の顔としては終わり」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）