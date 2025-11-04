¹ÖÃÌ¼Ò¡¢½é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¡Ì¡²è¤ä¾®Àâ¤Î³¤³°¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤ËÃíÎÏ
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï4Æü¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ´ÆÆÄ¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª»á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥À»á¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¡ÖKodansha Studios¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª»á¤¬ºÇ¹â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀÕÇ¤¼Ô¡ÊChief Creative Officer¡Ë¤È¤·¤Æ´ë²è¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÅý³ç¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤äTV¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥À»á¤¬COO¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÀìÌ³¼èÄùÌò¤Î¿¹ÅÄ¹À¾Ï¤¬CEO¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¡²è¤ä¾®Àâ¤Î³¤³°¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤ª¤è¤Ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼çÂÎÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKodansha Studios ÀßÎ©È¯É½²ñ¸«¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÌî´Ö¾Ê¿¡¢Âè93²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Î¼çÍ×3ÉôÌç¤òÆÈÀê¤·¤¿¡Ø¥Î¥Þ¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ÎµÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡¦À½ºî¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª»á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ª»á¤È¶¦¤ËÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖBook of Shadows¡×¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥À»á¤¬ÅÐÃÅ¡£
¡¡²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Kodansha StudiosÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹ÖÃÌ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÌî´Ö¾Ê¿¤¬¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤ËKodansha Studios¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤Ë±Ç²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ´ÆÆÄ¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª¤µ¤ó¤È¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥À¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ëÀ©ºî²ñ¼ÒBook of Shadows¤ÈÄó·È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆüËÜ¤ÎIP¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆKodansha Studios ºÇ¹â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¥¨¡¦¥¸¥ã¥ª»á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿¼¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤éËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢Kodansha Studios COO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥À»á¤â¡ÖÆÃ¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤ÅÁÅý¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò°é¤ß¡¢ÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ÆKodansha StudiosÀßÎ©¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Ìî´Ö¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤Ø¤ÎIPÄó¶¡¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÀ¤³¦Åª¤ËÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ¢½Ð¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ¤¤É÷¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤â¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎIP¤ò¤á¤°¤ë¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢Kodansha Studios¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎIP¡¢¸¶ºî¤Î¸¢Íø¤ò³¤³°¤Î´ë¶È¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢²æ¡¹¤¬À©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤ÎIP¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Ìî´Ö¤È¥¸¥ã¥ª»á¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Ï¤¹¤°¤Ë°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ª»á¤«¤é¡Ö¥¢¥Ë¥á¤â¤¼¤Ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ìî´Ö¤â¡Ö¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥á¡¢Î¾Êý¤È¤â°ì½ï¤Ëºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡ÖÈà½÷¤«¤é¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ïimpossible¡ÊÉÔ²ÄÇ½¡Ë¤Ê¤³¤È¡Ù¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÈInspire Impossible Stories¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈWe're here to make impossible stories¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Èà½÷¤¬ÂçÁØ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥´¥ó¥À»á¤È¤â¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤È¿Æ¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Kodansha Studios¤ËË¾¤à¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ª»á¤Ï3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤ÏÅì¤ÈÀ¾¤Î·ü¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡£°ÛÊ¸²½´Ö¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¡¢»Ò¶¡»þÂå¤«¤é¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Kodansha Studios¤Ë¡ÈÄí¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ç²èºî²È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤¤¤Ä¤âË¾¤à¤â¤Î¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ºî²È¡¢ºîÉÊ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤½¤³¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³°¤«¤é¤ÎÊÑ³×¤ä¾ðÀª¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼é¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Îºî²È¤È³¤³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¶¦¤Ë¿¢Êª¤ò¶¯¤¯°é¤Æ¾å¤²¡¢¤½¤³¤«¤éÁãÎ©¤Ä¤³¤È¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ìî´Ö¼ÒÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Èà¤ÎÍ¦´º¤µ¤ËÈó¾ï¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤ï¤¿¤·¤ÏÈà¤Ë¡ÖMr. Impossible¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀº¿À¤òKodansha Studios¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÆüËÜIP¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼Ì²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Kodansha Studios¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡Ö²æ¡¹¤Ïº£¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¾å¤Ç¤Îº¤Æñ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤ÏÅìÀ¾Ê¸²½¤Ë¤ª¤±¤ëÍý²òÉÔÂ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î¶²¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Ï¶¯¤¯µá¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÊ¸ÌÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¡¢Kodansha Studios¤¬¡ÈÄí¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ä´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢impossible¤Ê¤â¤Î¤ò¼Â¸½²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤ÇÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥ã¥ª»á¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤Ã¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤â¿¼¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ã¤¦Ê¸²½¤ÎIP¤ò¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ºî²È¤Ê¤ê¡¢¸µ¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢ºî²È¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¤è¤êºî²ÈÀ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·òÁ´¤Ê·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿Ìî´Ö¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¡Öº£¡¢¥¯¥í¥¨¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥í¥¨¤ä¥Ë¥Ã¥¯¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëBook of Shadows¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎIP¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯À¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è²È¡¢ºî²È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¡¢³¤³°¤Î´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¿·¤·¤¤É½¸½ÊýË¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
