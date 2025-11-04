　4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万1200円と急落。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては297.2円安。出来高は4895枚となっている。

　TOPIX先物期近は3294.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.64ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51200　　　　　-310　　　　4895
日経225mini 　　　　　　 51205　　　　　-305　　　 69274
TOPIX先物 　　　　　　　3294.5　　　　 -15.5　　　　5185
JPX日経400先物　　　　　 29760　　　　　-100　　　　 196
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　-4　　　　 410
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース