日経225先物：4日19時＝310円安、5万1200円
4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万1200円と急落。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては297.2円安。出来高は4895枚となっている。
TOPIX先物期近は3294.5ポイントと前日比15.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.64ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51200 -310 4895
日経225mini 51205 -305 69274
TOPIX先物 3294.5 -15.5 5185
JPX日経400先物 29760 -100 196
グロース指数先物 698 -4 410
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース