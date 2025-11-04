Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、大画面ディスプレイで見やすくロングバッテリーが特長のXiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Redmi Watch 4」がお得に登場しています。

シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 4 1.97インチ超大型ディスプレイ 20日間のバッテリー持続時間 Bluetooth 通話対応 150種類スポーツモード 回転式クラウン Alexa対応 GPS内蔵 オブシディアンブラック 8,980円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

大画面で見やすい。リーズナブルなのに高級感のあるXiaomiの「Redmi Watch 4」が8,980円

Xiaomi（シャオミ）の「Redmi Watch 4」が25％オフ。高性能なスマートウォッチが今なら8,980円で購入できるチャンスです。

大画面の1.97インチ有機ELディスプレイを搭載。60Hzの高リフレッシュレートで、表示も滑らか。

堅牢で信頼性の高いアルミニウム合金フレームとステンレススチール製回転式クラウンを採用し、細部にまで高品質な技巧を駆使しています。

次世代クイックリリース構造により、ベルト交換がしやすいのもポイント。

オブシディアンブラックとシルバーグレーの2色展開で、好みのカラーが選べるのも魅力的です。

最長30日間も連続使用が可能。優れた防水性能でプールやビーチでの使用もOK

大容量バッテリーと電力効率の高いチップを内蔵。

標準使用モードで最大20日間、ロングバッテリーモードで最長30日間の連続使用を実現しています。

Bluetoothでスマホに接続すれば、本体に着信を表示してそのまま会話できて便利。

高品質なマイクとスピーカーによって、クリアな会話が可能です。

自動排水機能と5ATMの防水性能を備えており、プールやビーチでの水泳や突然の大雨でも問題ありません。

睡眠状態を正確にモニタリング。150種類以上のスポーツモードで健康管理にも役立ちます

4チャンネルのPPGセンサーで、精度高く健康状態をモニタリングできます。

血中酸素や心拍数を24時間チェック。ストレス状態が2回連続で異常を示した場合、アラートを送信してストレッチを促してくれる優れモノ。

深い眠り、浅い眠り、レム睡眠といった睡眠状態を細かく記録し、睡眠の習慣と質を向上してくれますよ。

150種類以上のスポーツモードに対応し、ランニング、ウォーキング、サイクリングといったワークアウトを記録。

プロによる運動前のウォーミングアップ動画を視聴でき、怪我を予防す。

衛星測位システムによって、本体のみでも位置を正確に把握。ランニングのルートを手軽に確認できるのは有難いですね。

毎日のモニタリングデータは、「Mi Fitness」アプリから確認できますよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月4日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

