国内唯一の米女子ツアー競技で、日本女子プロゴルフ協会特別公認のスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。

佐久間朱莉（22＝大東建託）は豪華ペアリングが実現し、高ぶる気持ちを抑えきれないようだった。

予選ラウンドの組み合わせが決まる前に「世界の上位者と回れるのが楽しみ。技を盗めるチャンスなので。ミンジーと回りたいです。傾斜地からの打ち方だったり、アプローチを見たい」と話していたが、その願いがかない米ツアーの年間ポイントランク2位のミンジー・リー、同3位の山下と一緒に回ることになった。

「（山下）美夢ちゃんが先週勝ったのはうれしいですし、今週回れたら良いなと思っていた。最高のペアリング」と笑顔で語った。

前々週のマスターズGCレディースやアース・モンダミンカップで優勝するなど高額賞金大会にはめっぽう強い。今大会の優勝賞金も31万5000ドル（約4837万円）と日本トップクラス。「ワオ！！稼いじゃお」と笑顔で話す。

今大会に勝てば来季の米ツアー出場権も得られる。ただ「（その可能性は）2〜3割です」と慎重。目標の年間女王に向け、ランク2位の神谷そらとの差は541ポイント。まだ安心はできない。優勝者には300ポイントが与えられるだけに、少しでもリードを広げておきたいところだ。

「グリーンの傾斜がきついので、セカンドの置き場所に気をつけてマネジメントしていきたい。。（日本にも）良い選手がたくさんいるところを見せつけられたら」と意気込んでいた。