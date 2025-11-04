26年前、名古屋市で女性が殺害された事件で逮捕された69歳の女。被害者の夫が通っていた大学にまで来て、交際を申し込んだこともあったといいます。

【写真を見る】逮捕の69歳女 大学時代も被害者の夫に交際申し込むも「しくしく泣かれて」 刃物を持って突然家を訪れたか 名古屋･主婦殺害事件

職場で出会った2人が結婚したのは、事件の4年前でした。幸せな日常を奪われた高羽奈美子さん（当時32）。1999年11月、名古屋市西区のアパートで刃物で刺され殺害されました。

高羽さんを殺害した疑いで逮捕されたのは、名古屋市港区の安福久美子容疑者（69）。

近所に住む人

「あんまり会ったことがない」

逮捕された際は、名古屋市内のスーパーで事務員のアルバイトをしていたということです。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「ここに犯人の血ですね」

高羽さんの夫・悟さんは事件解決を待ちつづけ、現場の部屋を26年間ずっと残していましたが、安福容疑者は高校の同級生でした。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「見れば見るほど、そんなこと、できるような女性じゃなかったので、いまだに信じられない」

安福容疑者は悟さんに好意を寄せていて、別の大学に進学したものの、悟さんが通っていた愛知県豊橋市の大学に来たこともあったといいます。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「（安福容疑者は）練習が終わるのを待っていて。『付き合ってほしい』みたいな依頼だったと思うんですけど。『ここじゃあれだから』と喫茶店に行ったと思うんですね。喫茶店で（安福容疑者に）しくしく泣かれて」

悟さんはこのときも交際を断っていて、およそ20年後、高校の部活のOB会で再会したということです。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「結婚してバリバリ仕事頑張ってると自分でアピールするくらいだから（印象が）すごく変わったなと」

事件が起きたのは、その5か月後。刃物は安福容疑者が持ち込んだとみられます。

当時2歳の息子と部屋にいた高羽さん。机には食べかけのみかんやカップ麺が残され、高羽さんが几帳面な性格だったことから、警察は来客を予期していない状況で突然襲われたとみて調べています。