積んだ分だけ秋野菜を持ち帰りOK！上州・村の駅で「実りの秋の大収穫祭」
つつじ庵が運営する「上州・村の駅」は11月1日から、「実りの秋の大収穫祭」を開始した。期間は11月30日まで。
白菜抱え込み
11月8日・9日は、30秒間で抱え込んだ分だけ白菜を持ち帰ることができる「抱え込み放題・白菜(群馬県赤城町産)」を開催する。参加料金は1回500円。
11月15日・16日には、両手ですくい取った分を持ち帰ることができる「両手ですくい取り！新米こしひかり(群馬県東吾妻町)」「同 ミニ椎茸(群馬県みなかみ町産」を開催する。参加料金は1回300円。
新米両手すくい取り／しいたけ両手ですくい取り
11月22日・23日には、1分間でバケツに積み上げた分だけ、群馬県赤城町産のキャベツを持ち帰ることができる「バケツに積み放題・キャベツ」を開催する。参加料金は1回500円。
キャベツバケツに積み放題
11月29日・30日には、「バケツに積み放題・秋野菜」を開催する。制限時間1分間以内に、専用のバケツに、さつまいも・茄子・りんご・かぼちゃ・里芋・ごぼう・人参・かぶ・じゃがいも・きのこ類などの秋野菜を積み上げられた分だけ持ち帰ることができる。
野菜バケツに積み放題(画像は夏開催時のもの)
バケツに積み放題イベントは、複数人での協力プレイが可能。
