£Ê£±Ê¡²¬¡¦¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¡¡»ÄÎ±·èÄê¤âà¿¬¤¹¤Ü¤ß¶Ø»ßá¤ÇÅìµþ£ÖÀï¤Ø¡Öº£¤¬°ìÈÖ¥â¥Á¥Ù¹â¤¤¡×
¡¡£Ê£±Ê¡²¬¤¬£´Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç£¸Æü¤ÎÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¾ÅÆîÀï¤«¤éÌó£²½µ´Ö¶õ¤¯¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆñ¤·¤¤ÆüÄø¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢ÀµÄ¾¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤¬¥á¡¼¥ó¤À¤«¤é¡¢»î¹ç¤¬¶õ¤¯¤È¾¯¤·µÙ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢µÙ¤Þ¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥±¥¬¤òÌþ¤¹¤Î¤ÏÂç»ö¡£¤Ç¤â¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤ëºî¶È¤â»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÙÍÜ¤È¶¯²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò°Õ¼±¡£¤¹¤Ç¤Ë£¶µ¨Ï¢Â³¤Î£Ê£±»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»ÄÎ±¤·¤¿¤«¤é¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤È»Ä¤ê£³»î¹ç¾¡¤Æ¤Ð¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Îµ¤±¿¤â¹â¤Þ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹ÈÇòÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢µåºÝ¤ä¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¶â´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¤òÂ®¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Íè¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¸å¤í¤ò¸þ¤«¤Ê¤¤¡¢½Ð¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï£³»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£²¼ÃÏ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¡¦Åìµþ£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È·Ù²ü¡£¡Ö½ç°Ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¹¶¼é¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ°µÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¾ÅÆîÀï¤Ç½ªÈ×¤Î£Ð£ËÃÆ¤Ë¤è¤ê»ÄÎ±¤ò·èÄê¡£¤À¤¬¡¢¶â´ÆÆÄ¤Î»ëÀþ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Çº£¤¬°ìÈÖ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Àï¤¤¤ò´Ó¤¯¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¡¢Ì£¥¹¥¿¤Ç¤Î°ìÀï¤ËÄ©¤à¡£