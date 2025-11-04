ÎëÌÚÆà¡¹¡¡Èà»á¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¤·éÊÊ¾É¤â¡ÄÂçÊª°ÛÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÀÜ¿¨OK¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤·éÊÊ¾É¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·éÊÊ¾É¤òÈ¯Æ°¤·¤Ê¤¤·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤Ïà·éÊÊ»ÍÅ·²¦á¤È¤·¤ÆÀî¹ç½Ó°ì¡¢¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤ÎÆó³¬Æ²¹â»Ì¡¢¡ÖµÜ²¼ÁðÆå¡×¤ÎµÜ²¼·ó»ËÂë¤é¤È¤È¤â¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·éÊÊ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¤â¡ÖÈà»á¤Î¤ª²È¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤È¤«¡¢¿Í¤Î¤ª²È¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤È¤«¡¢¿Í¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÈà»á¤Î¤ª²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÈà»á¤â¡Ö¼«Ê¬¤Á¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¼«Ê¬¤Á¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤Æ¡¢·ë¹½¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤â¥ä¥À¡£´ðËÜ¡¢´Ú¹ñ¹Ô¤¯»þ¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¹Ô¤¯»þ¤È¤«¤âÆüµ¢¤ê¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÎëÌÚ¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç²ÃÆ£Ãã¤ÎºÊ¡¦²ÃÆ£°½ºÚ¤¬£Ö£Ô£Ò¤Ç½Ð±é¡£ÎëÌÚ¤Î·éÊÊ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö·éÊÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ê¤Ê¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎëÌÚ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°½ºÚ¤¤¤ï¤¯¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡ØÈà»á¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Ï¿²¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö·éÊÊ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Èà»á¤¬Ãå¤Æ¤ëÉþ¤òÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¤é¤·¤¤¡£»ä¤Î¡ÊÉþ¡Ë¤âÃå¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥ÞÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÌµ¶Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ»ä¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤·éÊÊ¾É¡£·ë¹½¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾ï¤Ë¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£