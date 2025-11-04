【見つけた美女シリーズ】「サツコレ2025A/W」女優・アイドル・インフルエンサーから注目の4人
【モデルプレス＝2025/11/04】11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）でファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）が開催された。約120人以上の出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。
◆立花琴未（たちばな・ことみ）
リボンをあしらったアウターにミニ丈のスカート、花柄のバブーシュカを合わせたガーリーなスタイルで登場した立花は、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通称：カワラボ）に所属する7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）のメンバー。CANDY TUNEは、同イベントの大トリでライブパフォーマンスをしたことでも注目を集めた。Instagramのフォロワー数は45万人を超え、TikTokでは39万人超えのフォロワーを誇り、抜群のスタイルを活かしたコーディネート投稿も多くの支持を集めている。
◆村谷はるな（むらたに・はるな）
ミニ丈のニットワンピースにグレーのボアコート、美しい脚が際立つ黒のロングブーツを合わせた王道のウィンタースタイルを披露した村谷は、「女子高生ミスコン2022」のグランプリを獲得し、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演。さらに、「卒業編2025inソウル」では林田拓也とカップル成立し、“たくはる”の愛称でも注目を集めている。日本テレビ「超無敵クラス」や多数のショートドラマにも出演し、女優・タレントとしても注目度が高まっている。
◆黒嵜菜々子（くろさき・ななこ）
キュートな猫耳が付いたフードのついたサンタクロース風のミニ丈衣装で、存在感を放った黒嵜は、アイドルグループ・Peel the Apple（ピール・ジ・アップル）の元メンバーで、現在はRoot mimi（ルートミミ）のメンバー兼プロデューサーとして活躍中。TikTokでは脚の長さを活かしたコーディネート投稿が人気を集め、同性からも憧れの声が上がっている。また、妹は「美少女図鑑AWARD 2023」で3冠を獲得した白濱美兎で、「ボム」6月号（ワン・パブリッシング）で初の姉妹グラビアが話題になった。
◆市原愛弓（いちはら・あゆみ）
白を基調にしたタートルネックのトップスにミニスカート、ブーツを合わせたコーディネートでガーリーさを演出した市原は、指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）のメンバー。MBSラジオ「イマドキッドゥフドゥフナイト」のレギュラー出演など、個人としても活躍の幅を広げている。ステージでは、萌え袖で頬に手を当てる“あざと可愛い”仕草をランウェイトップで披露し、見ている人を惹きつけるような笑顔が印象的だった。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰らが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務めた。（modelpress編集部）
