「ミスキャンパス立命館」ファイナリスト・片山桃花さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.5片山桃花（かたやま・ももか）さんのインタビュー。
【写真】「ミスキャンパス立命館」美女揃いのファイナリスト6人
学部／学年：法学部／4年生
出身地：滋賀県
誕生日：2月12日
趣味：旅行！特に離島が好きで、お気に入りは沖縄県の竹富島です。今一番行ってみたいのは、端島（軍艦島）です！
特技：フラッシュ暗算！小学生の頃、そろばんを習っていました。
好きな食べ物：麺類全般です！そばはアレルギーなので食べられないのですが、特にラーメンが大好きです。今年の夏は韓国冷麺にハマっていました。
好きな言葉（座右の銘）： やらぬ後悔よりやる後悔
最近ハマっていること：オカルト系のYouTubeを見ることにハマっています！心霊、都市伝説、UFOなどに関連する動画を寝る前に見るのが日課です。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
友人に教えてもらったことがきっかけです。学生最後の年に、今しかできないことに挑戦しようと思い参加しました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
気配りができるところです！常に、周りを見ながら行動することを心がけています。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
大したことは言えないのですが…背筋を伸ばして姿勢を綺麗に保つことは意識しています！
― 憧れの有名人はいますか？
山下美月さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
第一志望の学校に不合格となったときは悲しかったです。その経験をきっかけに「過去にとらわれず前へ進むことの大切さ」を学び、今の環境で自分なりにできることを積極的に取り組むようになりました！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
来年の春から、メーカー企業のPRという部門で働くことが決まっています。会社のファンをさらに増やしていけるように、精一杯頑張ります！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、片山さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
受け身でチャンスを待つのではなく、自分から一歩踏み出して掴みにいくことです！その積み重ねが、夢に近づく道だと思います！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスキャンパス立命館2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名： ミスキャンパス立命館2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票開始日：2025年07月01日12時00分
・投票終了日：2025年11月07日 23時59分
・本番日：2025年11月08日（土）
【Not Sponsored 記事】
