「着るだけで映える！」【グローバルワーク】40・50代のための「華やかワンピ」

忙しい毎日に追われる40・50代にとって、“着るだけで映える”1枚があれば心強いもの。【グローバルワーク】で、そんな40・50代に寄り添う「華やかワンピ」を見つけました。リアル40代スタッフさんの着こなしを参考にしつつ、その魅力をリサーチ。今の時期ならセーターやカットソーにさっと重ねるだけで着映えするワンピは、毎日の気分をアップさせてくれるかもしれません。

ワッシャー加工が華やかに映える

【グローバルワーク】「airiプロデュ－ス/ワッシャーキャミワンピース」\5,990（税込）

「ワッシャー加工の表面感が特徴的」（公式オンラインストアより）というキャミワンピは、シンプルデザインながら華やかに着映えしそう。ゆとりのあるシルエット & すとんと落ちるIラインシルエットで、楽ちんとスタイルアップも両得できるかも。肩紐は調節可能で、バックリボンを絞ることでシルエットも変化させられる様子。カットソーやニットなど、合わせるインナー次第でロングシーズン活躍しそうです。

ブラックでも地味見えせず、上品 & モードに

40代のスタッフであるkazuyoさん曰く、「広がり過ぎないシルエットなのでスッキリとした印象」というのも心強いポイント。白のロンTをインに重ね、カーディガンをさらりと羽織れば、ほどよい抜け感と華やかさが共存するレイヤードスタイルに。ブラックを選べば、40・50代の大人にも似合うモードな雰囲気に仕上がります。

繊細なレースで大人フェミニンに

【グローバルワーク】「しゅりプロデュース/ストレッチレースキャミワンピース」\5,990（税込）

繊細なレースが華やかさを引き立てるキャミワンピ。公式オンラインストアによると、「ストレッチレースを使用しているので、ノンストレスで着用いただけます」とのこと。前後Vネックでほど良い抜け感を演出しつつ、バックリボンが上品なアクセントに。裏地付きなので、どの季節でも安心して楽しめそうです。

スカート風に着こなすテクニックも！

kazuyoさんも「ポコポコとした表面感のレースが華やかで着るだけで着映えします」と太鼓判。ワンピの上からロゴスウェットとシャツを重ねてスカート風にアレンジすれば、ほどよく力の抜けた大人のカジュアルコーデの完成。バーガンディのシャツが秋らしさを呼び込み、デイリーにも取り入れやすいバランスに仕上がります。

