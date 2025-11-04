やんちゃな白猫さんは、飼い主さんとの「謎の遊び」にテンションが上がって…。ウッキウキで遊んでいる姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で9.6万再生を突破し、「謎の遊びハマってるの可愛すぎる」「めちゃくちゃ天使」「可愛すぎて癒やされました」といったコメントが寄せられました。

【動画：『謎の遊び』にハマった白猫→飼い主さんがキャリーケースの蓋を閉めると…】

やんちゃ盛りのメッツェンちゃん

TikTokアカウント『mettsu.en』に投稿されたのは、飼い主さんと楽しそうに謎の遊びをしている白猫の「メッツェン」ちゃんの姿。飼い主さんいわく、メッツェンちゃんは成長するにつれてやんちゃ度も増してきたそうで、豪快に遊ぶようになったといいます。

そんなメッツェンちゃんがハマっているのは、謎の遊び。猫用のキャリーケースの中にメッツェンちゃんが入ると、飼い主さんがすかさずケースの蓋を閉める。その蓋をメッツェンちゃんが中から開ける、という遊びに夢中なのだそうです。

謎の遊びで大盛り上がり

蓋を閉めては開ける、開けては閉めて再度開ける…。この遊びを何度もやっているそうですが、メッツェンちゃんはキメ顔と共にケースから出てくるのだとか。本当に楽しんでいるのが伝わってきます。

元気でやんちゃ盛りなメッツェンちゃんに、飼い主さんはいつもメロメロとのこと。活発に遊びまわる姿を見られるのが嬉しくて、飼い主さんもこの遊びをやめられないといいます。

興奮しすぎて制御不能

ケースの中に戻るときに、何度も天井に頭をぶつけるほど興奮状態のメッツェンちゃん。そんな愛らしいメッツェンちゃんですが、普段は飼い主さんと一緒に真菌症と戦っているとのこと。病気が治ってもっと元気になってくれることを願ってやみません。

投稿は、TikTokにて7800件を超える高評価がつくなど、大きな注目を集めることに。メッツェンちゃんが豪快に飛び跳ねる時に見られる、ポンポコリンなお腹も可愛くて目が釘付けになりました。

投稿には「開けたり閉めたり…軽快な遊び」「飛んだ時のお腹可愛すぎだー！！」「毎回「シュタッ！」って出てくるの可愛すぎる」「ちょwwwなにその可愛いお腹ポンポコリンはwww」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント『mettsu.en』では、メッツェンちゃんが楽しく豪快に遊ぶ様子や構ってちゃんモードになる様子など、癒やされる愛らしい姿が投稿されています。

メッツェンちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント『mettsu.en』さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。