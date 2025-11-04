今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿された1本の作品です。公開からすでに11万回以上再生され、「プリンちゃんの高速短足パンチが可愛い」「怒ってても可愛いプーちゃん」「猫パンチかわいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：家にやってきた姉→猫のことを触ろうとしたら…】

ママのお姉さんのことが苦手なプリンくん

今回登場するのは、猫の「プリンくん」と「メルくん」です。ある日のこと、ママのお姉さんがおうちにやってきました。実は、プリンくんはお姉さんのことがなぜか苦手で、訪問のたびに「シャー」っと威嚇するのだそう。

今回も案の定、お姉さんが手を近づけると「シャー」っと威嚇。一方で、ママのにおいはちゃんと区別がつくようで、ママが触ってもまったく嫌がりません。それなのに、お姉さんのにおいだけはどうしても苦手なようです。

お姉さんに猫パンチ！

少し落ち着いたタイミングで、再度お姉さんがチャレンジしてみると、やはり威嚇モードに。お姉さんの手を払いのけるように、連続猫パンチを発動します。普段、知らない人が来ると逃げるそうなのですが、なぜかお姉さんにだけは戦闘モードになるのだとか。短い手で必死にパンチをする姿は、なんとも愛らしいです。

プリンくんとは対照的に、メルくんはお姉さんにもまったく威嚇しません。お姉さんに抱っこされて、気持ちよさそうにするメルくん。その間も、プリンくんはお姉さんに近づく気配を見せません。同じ猫でも、性格はまったく違うようです。

距離が縮まらなかった2人

お姉さんは、帰り際に再度プリンくんに手を近づけます。不意打ちだったからか、この日初めてプリンくんを触ることに成功！油断していた隙にお姉さんに触られてしまって、プリンくんは不満そうな顔に。お姉さんとの心の距離は、なかなか縮まらないようです。

この投稿には、「怒プリンちゃんの高速短足パンチが可愛い」「なかなか手強いプリンちゃん高速パンチ炸裂してましたね」「全くめげないお姉さんさすがです」「お姉さんに容赦ない激おこプリンちゃんの猫パンチ面白かったです」「メルちゃんもだっこしてもらえて幸せそうでしたね」「お姉ちゃんには悪いけど、シャーシャープリンキャワイイ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」には、プリンくんとメルくんの様子がたくさん投稿されています。今回の投稿とは対照的に、ママ・パパにメロメロなプリンの甘えん坊ぶりも見られます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。