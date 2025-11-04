東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。



4日は午前中は薄曇りとなりましたが、午後は広く日差しが届きました。朝の冷え込みは強まり、ほとんどの地点で最低気温は一桁となりました。ただ、日中の最高気温は20℃を超えた所もあり、気温差の大きい一日となりました。



これからの天気です。5日も午前中は雲が広がりますが、雨が降ることはなさそうです。午後になると雲は少なくなり、晴れ間が広がるでしょう。朝の冷え込みは弱まり、最低気温は12℃前後の予想です。日中の最高気温は22℃ほどで、秋らしい陽気となりそうです。





続いて週間予報です。この先、しばらくは晴れる日が続くでしょう。ただ、週末は天気が下り坂となり、傘の出番となりそうです。今週いっぱいは最低気温、最高気温ともに平年よりも高くなりますが、週末の雨の後は気温が下がり、晩秋の空気に戻りそうです。さて、5日は満月となるのですが、ただの満月ではないんです。ことし最大の満月、「スーパームーン」です。そこで、今回のお天気メモはこちらです。「ことし最大の満月、スーパームーンは見られるのか？」そもそも、スーパームーンはどれくらい大きく見えるのでしょうか。最も小さく見える「マイクロムーン」と比べてみると、スーパームーンの方が、見かけの直径が約14パーセント大きいんです。では、このスーパームーン、5日は見られるのでしょうか。夜遅くの天気を見てみますと、福岡や久留米はばっちり見られそうです。飯塚や北九州は多少、雲があるものの、完全に月が隠れるほどの雲は出ない見込みです。ほとんどの地点でスーパームーンを見ることができそうなので、普段の月よりも本当に大きく見えるのか、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。