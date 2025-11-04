レースクイーン・池永百合、魅惑のミニスカでファンの視線をくぎ付けに「太ももばっか見てごめんなさい」
レースクイーンの池永百合が、4日までにインスタグラムを更新。「SUPER GT」から衣装姿のオフショットを公開し、抜群のスタイルに反響が集まっている。
【写真】池永百合、大人の色気が全開の浴衣姿にも反響
「SUPER GT」に参加し、数々のオフショットを投稿してきた池永は「チームの写真が少しずつ届いてきて終わったのか〜って寂しくなってきてる」とつづり、振り返る瞬間のコスチュームショットをアップ。美しいくびれと太ももが写っており健康的な魅力にあふれている。
コメント欄では彼女の抜群スタイルに魅了されたファンから「ぶち可愛い」「太ももばっか見てごめんなさい」「振り向き美人 カワイイ」「綺麗なお姉さん大好きでーす」などの声が上がっていた。
■池永 百合（いけなが ゆり）
1996年4月6日生まれ。愛知県出身。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。165センチという抜群スタイルを活かし、レースクイーンやラウンドガールとしても活動中。
引用：「池永百合」インスタグラム（＠ikenaga_yuri）
