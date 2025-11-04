えなこ、ディズニーハロウィンでプリンセスに変身「感動すら覚える美しさ」「とても現実の世界とは思えない美しいさ」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、4日までにエックスを更新。ディズニープリンセスに変身した姿に反響が集まっている。
【写真】本物にも負けない美しさ えなこの“ベル”コスプレ
過去にもディズニーキャラのコスプレを披露したことがあるえなこ。今回の投稿では「【Dハロ仮装】 美女と野獣／ベル 大好きな作品の、念願のドレス…」とつづり、『美女と野獣』に登場するベルにふんした姿を公開。ベルの特徴的なイエローのドレスがとても似合っており、現実ばなれした美しさを見せている。
この投稿にファンからは「世界観すごい」「とても現実の世界とは思えない美しいさ」「ベル越えちゃっていいの」「ちょっとマジで言葉が出ん…感動すら覚える美しさ…！」など、多数の絶賛が集まっていた。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
