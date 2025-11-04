元宝塚歌劇団の女優・咲花莉帆が４日までに、結婚を発表した。

ＳＮＳで「いつもお心を寄せてくださる皆様へ 文化の日の本日 私 咲花莉帆はコピーライターの石川北斗さんと入籍いたしましたことをここにご報告申し上げます」と公表。「表現という舞台に携わる私たちらしく 自由と平和を愛し文化を尊ぶこの日にそれぞれのこれまでの歩みと表現への想いを大切にしながら 共に新たな道を歩んで参ります」と決意をつづった。

「挙式は公演の合間を縫って 先日の佳き日に日頃よりお世話になっている皆様にお立ち会いいただき 私たちふたりの希望で仏前式を執り行いました」と明かし、和装やウェディングドレス姿をアップ。「これまで支え導いてくださった皆様への感謝を胸にこれからも舞台で言葉と心を届け表現に向き合ってまいります 今後とも変わらぬご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます 咲花莉帆」と結んだ。

この投稿にはフォロワーから「わぁ！素敵！」「ご結婚おめでとう」「最高に美しいお姿」「美しすぎる花嫁さん」などの声が届いている。

咲花は２００８年宝塚歌劇団に入団し、宙組に配属。１３年に退団した。現在はミューカルや舞台、ＣＭなどに出演し、来年２月２６日〜３月１７日に明治座で公演される「大地の子」に出演予定。