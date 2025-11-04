今夏の甲子園に出場した北海の松田収司投手（３年）が４日、スポーツ総合型選抜試験で仙台大に合格した。度重なるけがを乗り越え、高校最後の試合で復活を果たした右腕が、４年後のプロ入りを目指して北海道を離れる。

大学のホームページで合格を確認した松田は、次のステージに向けて気持ちを新たにした。複数の大学から声がかかる中、選択したのは、同じ道産子で広島１位指名の平川蓮外野手らを輩出した仙台大。「楽しみな気持ちが強い」と大学野球生活のスタートを心待ちにした。

人口約４４００人の訓子府（くんねっぷ）町から親元を離れて北海に入学した。１年夏の甲子園でベンチ入りを果たすと、同秋には主戦投手として秋の全道大会優勝に貢献。大きな期待を背負って高校２年目のシーズンを迎えたが、思い描いた成長曲線をたどることは出来なかった。

初戦で大阪桐蔭と対戦した２年春のセンバツ。背番号「１１」ながら実質的なエースとして先発マウンドに上がった。しかし、試合中に右肘を肉離れ。３回途中４失点で降板すると、そこから歯車が狂った。

復帰後、再び同じ箇所を痛めて戦線離脱。チームを秋の全道王者に導いた頃のフォームを見失った。３年夏にエースナンバーを背負った浅水結翔（３年）や後輩の小野悠真（２年）らに追い越され、「嫌になることもあった」と練習に対して気が重くなる時期もあったという。

それでも、離れて暮らす家族の存在が松田の支えとなり、「遠くから来ているので、両親のことを考えるとそんなこと言っていられない」。背番号「１」を着けることは出来なかったが、今夏初登板となった甲子園１回戦・東海大熊本星翔戦で自己最速を更新する１４７キロをマーク。最後に完全復活を印象づけた。

仙台大は部員２００人超の大所帯。投手だけでも７０〜８０人が在籍しており、激しい競争が待ち受けるが、「即戦力で使ってもらえるようなピッチャーになって春を迎えたい。１年目で１５０キロ、４年間で１５５キロ投げ（られるようになり）たい」。１８０センチ、７９キロの体格で、長い手足を生かした投球が持ち味の右腕。酸いも甘いも味わった高校３年間の経験を糧に、杜の都から最高峰の舞台を目指す。