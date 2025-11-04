■全国の5日（水）の天気

沖縄付近に前線がのびるでしょう。沖縄では、雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。西日本の太平洋側も、湿った空気が流れ込むため雲が多く、雨の降る所がありそうです。関東も、午後は南部から雲が広がりやすくなるでしょう。西日本の日本海側から東北は、晴れる所が多い見込みです。

北海道では、寒冷前線が通過するため、朝まで雨の降る所がありますが、日中は晴れ間が出そうです。最低気温は4日より高い所が多くなりますが、関東は10℃を下回り、11月下旬並みの冷え込みとなる所もありそうです。最高気温は、西・東日本で20℃前後の所が多いでしょう。北海道は15℃近くまで上がる所がありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 7℃（＋6 10月中旬）

仙台 6℃（±0 11月中旬）

新潟 7℃（＋2 11月中旬）

東京都心 9℃（＋1 11月中旬）

名古屋 11℃（＋3 平年並み）

大阪 13℃（＋4 10月下旬）

広島 12℃（＋4 10月下旬）

高知 10℃（＋3 11月中旬）

福岡 14℃（＋4 10月下旬）

鹿児島 18℃（＋2 10月中旬）

那覇 23℃（±0 10月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 14℃（＋2 10月下旬）

仙台 17℃（＋2 平年並み）

新潟 19℃（＋2 10月下旬）

東京都心 18℃（＋1 平年並み）

名古屋 19℃（＋1 平年並み）

大阪 20℃（＋2 平年並み）

広島 21℃（＋3 10月下旬）

高知 21℃（＋2 平年並み）

福岡 22℃（＋3 10月下旬）

鹿児島 22℃（＋1 平年並み）

那覇 26℃（-2 平年並み）

■全国の週間予報6日は、九州の太平洋側や伊豆諸島、北海道北部で、雨の降る所があるでしょう。関東の沿岸部でも、にわか雨の所がありそうです。そのほかの各地は、晴れ間がありそうです。7日から8日も、晴れ間の出る所が多いでしょう。9日は、低気圧の影響で、西日本から北日本で雨が降りそうです。10日から11日は、オホーツク海で低気圧が発達し、一時的に西高東低の気圧配置が強まりそうです。日本海側を中心に雨が降り、北海道では雪の降る所もあるでしょう。また、全国的に風も強まりそうです。