¡¡º´²ì¸©¤Ï4Æü¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤ëÄ«Á¯½ÐÊ¼¡ÖÊ¸Ï½¡¦·ÄÄ¹¤ÎÌò¡×¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÁ°Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¸©ÅâÄÅ»Ô¤Ë²È¿Ã¤ÎÁ°ÅÄÍø²È¤¬¹½¤¨¤¿µòÅÀ¡Ö¿Ø¡×¤ÎÀ×¤òÈ¯·¡Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢µðÂç¤ÊËÙ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ì»þÅª¤ÊµòÅÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É±Ï©¾ëµé¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Á°ÅÄ²È¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤¹¡Öµ®½Å¤Ê°ä¹½¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢ÉýÌó20¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µÌó400¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ4¡Á5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢É±Ï©¾ë¤ÎËÙ¤ÎÊ¿¶ÑÉý¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¡£Ä«Á¯½ÐÊ¼»þ¡¢ÅâÄÅ»Ô¤ÎÃæ¿´µòÅÀ¤À¤Ã¤¿Ì¾¸î²°¾ë¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï³ÆÉð¾¤Î¿Ø¤¬Ìó160¤¢¤ê¡¢Á°ÅÄ²È¤Î¿Ø¤ÏºÇÂçµé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¤ÎÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÛÆ·ÁÅÚ¶¶¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£