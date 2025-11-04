WS連覇ドジャースが凱旋　ファン歓喜に侍トリオも笑顔　大谷選手「来年また優勝リング獲得する準備できている」

歴史的な激闘を制し、球団初のワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースが、地元ロサンゼルスで優勝パレードを行い、勝利の喜びを分かち合いました。

現地時間の3日、沿道ではパレードを待ちわびる多くのファンがスタンバイしていました。

その中には、大谷翔平選手（31）をひと目見ようと学校をさぼったというファンの姿もありました。

そして、紙吹雪が盛大に舞う中、優勝パレードがスタート。

ファンの声援に手を振って応える大谷選手と、その隣にいたのは魂の熱投でワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手（27）。

すると、大谷選手がファンの掲げるパネルに書かれた何かを発見し、それを伝えられた山本投手は笑みを浮かべ自身のスマートフォンで撮影。

2人が目にしたのは「赤ちゃんライオン」が「大人のライオン」に成長したことを表現する写真でした。

これは大谷選手が、2024年に自身のSNSで山本投手が絶叫する様子を「赤ちゃんライオン」、2025年の成長した姿を「大人のライオン」で表現したのを踏まえたもので、大谷選手も思わず笑ってしまっていました。

パレードを終えた選手たちは超満員のドジャースタジアムに到着。

2年連続の優勝セレモニーにファンのボルテージは最高潮に達し、スタジアムでは「ヨシ！ヨシ！ヨシ！」と“ヨシノブコール”が鳴り響きました。

山本由伸投手：

（スペイン語）こんにちは！（英語）負けるという選択肢はない。Losing isn't an option. I LOVE THE Dodgers. I LOVE Los Angeles！ありがとう！

セレモニーでは現地時間の3日、24歳の誕生日を迎えた佐々木朗希投手を、ロハス選手がお祝いするサプライズもありました。

この最強軍団の顔となった大谷選手は英語で、「来年また優勝リングを獲得する準備はできています。レッツゴー！」とファンへの感謝と新たな決意を示しました。