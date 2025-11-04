キリンビバレッジは４日、規格外のリンゴを使った「午後の紅茶」の新商品を１２月２日から売り出すと発表した。

キリンビールもチューハイ「氷結」で規格外の果物を使った商品を展開しており、グループでフードロス削減の取り組みを広げる。

新商品は「午後の紅茶 ｍｏｔｔａｉｎａｉ ふじりんごティー」（４００ミリ・リットル）。台風などの自然災害で傷がつくなどし、出荷できなくなった長野・青森両県産のリンゴ「ふじ」を使用した。リンゴは産地直送サイト「食べチョク」を運営するビビッドガーデンと協業して確保。午後の紅茶に規格外の果物を使うのは初めてという。

キリンビールも２０２４年５月から、規格外の果物を使った氷結シリーズを販売している。今回新たに、両県産の規格外のふじを使った「キリン氷結 ｍｏｔｔａｉｎａｉ ふじりんご」を１１月１８日から期間限定で発売する。

両商品の販売で、リンゴ約１３・５トン分のフードロス削減を目指すとともに、売り上げ１本につき１円を果樹農家の支援に活用する。

東京都内で４日に開いた発表会で、キリンビールマーケティング部の今村恵三部長は「おいしく飲みながら、社会貢献もできる選択を身近にしていきたい」と話した。