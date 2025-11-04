Snow Man岩本照（32）渡辺翔太（32）ラウール（22）が4日、都内の六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション点灯式」にゲストとして登場した。

冬らしいロングコートを羽織った3人は、ステージをランウェーのように歩いて登場。オープニングで衣装のポイントを問われると、渡辺が「一つ突っ込みたいんですけど」と、もの申した。一歩前に出ると「ランウェーって聞いていて、恥ずかしいから手とか振って笑顔で出ようねって言っていたのに、ラウールがめちゃくちゃ本業出してかっこつけてきて…」とクレームを入れた。モデルとしても活動するラウールは、パリコレ経験者。「ランウェーってそういうところだから」と渡辺をいさめると、渡辺は「すみません。これだけ言いたかった」とむくれた。その後、再び1人ずつ花道を歩く流れになると、ラウールが本領発揮。長い足でしなやかに歩きクールな表情を見せると、渡辺は「本気出してるの痛いぞ」とブーイングを入れてイジった。

その後の点灯式では、ラウールが「今年も皆さんにすてきなクリスマスが訪れますように！」と音頭を取り、3人で「メリークリスマス！」と声を合わせてスイッチオン。約400メートル続くけやき坂の並木道に白と青の光が灯った。

目の前に広がる幻想的な景色に3人は感嘆。この景色に似合うと思うSnow Manメンバーを問われた岩本は「舘さま（宮舘涼太）ですかね」とし「普段からイルミネーションみたいなゴージャス加減があるので、相乗効果で映えそう」と語った。

イルミネーションは12月25日まで、六本木けやき坂通りで行われる。