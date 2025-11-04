“お味噌汁大好き”エミリンが「超美味しい」とリピ買いする“即席味噌汁”を紹介

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【妖怪買い物ババア】ドンキホーテで買い放題したら吟味しすぎちゃった』という動画をアップ。動画では、大松さんが、『ドン・キホーテ』でお買い物を楽しむ様子を公開！この中で、“お味噌汁大好き人間”を公言している大松さんが「超美味しい！」と絶賛する即席味噌汁をピックアップ。

大松さんは、食品売り場で「とりあえずお味噌汁買いたいです！」と言い、「1番私がこの世界で愛してやまないお味噌汁」と教えてくれた商品がこちら！

◼︎フリーズドライのお味噌汁

アマノフーズ / うちのおみそ汁 なすとお揚げ５食 （公式サイトへ）

具材はじゅわっとおいしいなすとお揚げ。

まろやかな合わせみそ、かつお荒節の香りと旨みが味わえるフリーズドライのおみそ汁です。

◼︎お手軽で美味しい

大松さんは「アマノフーズは凄い！超美味しい！」「しかもこのね、フリーズドライ式なんで。味噌と具入れなくてもこれ1個コロン、(お湯を)ジャ〜でいけるんで」と、器に入れてお湯を注ぐだけでお手軽に味噌汁が飲めるとコメント。

また、同じシリーズで、赤だしの“なめことわかめ”も合わせて購入されていました♪

◼︎動画もチェック

動画では他にも、大松さんが『ドン・キホーテ』でさまざまな商品を購入する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。