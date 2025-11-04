一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を11月4日正午から5日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと料金一例は、東京ドームホテル（2名素泊まり）が18,796円から、ホテルヒラリーズ赤坂（同）が14,543円から、ホテルWBF札幌中央（同）が6,090円から、ホテルクレッセント旭川（同）が4,800円から、ホテルインディゴ箱根強羅（同）が44,200円から、名古屋プリンスホテルスカイタワー（同）が19,135円から、ホテルインディゴ犬山有楽苑（同）が21,000円から、グランドプリンスホテル大阪ベイ（同）が8,907円から、三井ガーデンホテル福岡中洲（同）が13,481円から、BATON SUITE 沖縄古宇利島（同）が35,050円から、カヌチャベイホテル＆ヴィラズ（同）が12,750円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。