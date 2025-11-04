大韓航空は、ソウル/仁川〜アトランタ線を2026年3月29日から増便する。

同日から火・木・土・日曜は1日2往復、それ以外は同1往復の週11往復、5月11日から1日2往復を運航する。いずれもボーイング777-300ER型機を使用する。所要時間はソウル/仁川発が14時間、アトランタ発が15時間10分。

同路線はデルタ航空が1日2往復を運航しており、共同運航（コードシェア）を行っている。

■ダイヤ

KE33 ソウル/仁川（08：45）〜アトランタ（09：45）／火・木・土・日（2026年3月29日〜5月10日）、毎日（5月11日〜8月31日）

KE33 ソウル/仁川（08：45）〜アトランタ（09：25）／毎日（2026年9月1日〜）

KE35 ソウル/仁川（10：45）〜アトランタ（11：45）／毎日（2026年3月29日〜8月31日）

KE35 ソウル/仁川（10：45）〜アトランタ（11：25）／毎日（2026年9月1日〜）

KE34 アトランタ（11：45）〜ソウル/仁川（15：55+1）火・木・土・日（2026年3月29日〜5月10日）、毎日（5月11日〜）

KE36 アトランタ（13：40）〜ソウル/仁川（17：50+1）／毎日（2026年3月29日〜）