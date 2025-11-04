フィギュアスケートで新潟市出身の中井亜美選手(17)がGPシリーズカナダ大会で3位となり、日本勢では一番乗りとなるGPファイナル進出を決めました。



第1戦のフランス大会で初出場・初優勝の衝撃デビューを飾った、新潟市出身の中井亜美。2戦目となるカナダ大会に臨みました。



まずはショートプログラム。

最初のトリプルアクセルで転倒したものの、その後は持ち直し4位につけます。



巻き返したい勝負のフリースケーティング。

冒頭のトリプルアクセルは2回転となりましたが、その後は安定したジャンプを見せます。



■実況

「トリプルループ・ダブルトウループ。トリプルルッツ・トリプルトウループ。セカンドジャンプ高さがありましたね。」



難しいコンビネーションジャンプを次々と成功。逆転で3位となり、2戦連続の表彰台。シリーズ上位6人までが出場できるGPファイナル進出を決め、2026年に迫るミラノ・コルティナオリンピックへの出場にも期待か高まりました。



■中井亜美選手

「今でも夢みたいで、まさかGPファイナルに行けると思っていなかったし。シニアデビューだったのでうれしい気持ちもあるが、自分が求めている演技ができるように楽しめるようにしっかり練習して頑張りたい。」



ミラノ・コルティナオリンピックの女子の出場枠は3。その代表選考に関わるグランプリファイナルは、12月4日から愛知のIGアリーナで行われます。