ガラスをこなごなに割ったのはクマでした。3日、三条市の会社で玄関のガラスが割られているのが見つかりました。現場にはクマの足跡や血痕などが残されていて、警察などが住民に注意を呼びかけています。



3日午後2時30分ごろ、三条市中新の金属加工会社で玄関のガラスが割られているのを従業員が見つけました。



■発見した高橋英士さん

「自分の身長180cmくらいの高さの窓が粉々に割れている。まずは信じられない気持ち。また(クマが)出る確率や出会う確率はあるから怖い。」



通報を受けた警察が、風除室の奥のガラスにクマの足跡や血痕がついているのを見つけました。

クマが出没したのは三条パール金属スタジアムから直線で約1kmの場所で、山と川に挟まれた地域です。



■柏百花記者

「現場の会社は車通りのある道路に面しており、近くには住宅もあります。」



3日、会社は休みでケガ人はいませんでした。周辺ではクマの目撃が相次いでいたそうです。



■近隣住民

「怖い。会社のすぐ横の浄水場の柿の木にクマの跡があったとか、4件か5件くらい目撃のメールは届いてました。」



警察によりますと、4日にかけて目撃情報はないということですが、住民に警戒するよう呼びかけています。