前澤友作、“日本を代表する音楽家”と2ショット 異業種コラボに驚がく「会いたくても会えない人」「羨ましいな」
実業家の前澤友作氏が、4日までに自身のインスタグラムを更新。日本を代表する音楽家・久石譲と食事を楽しむ様子が公開された。
【動画】「羨ましいな」ファンも羨む久石譲＆前澤友作の2ショット
前澤は「日本の誇り久石譲さん 一緒におでんを食べました」とつづり、久石と湯呑みを持った2ショットをアップ。ジャンルを超えたコラボを披露している。
投稿では、食事をした店が完全会員制であり、100人限定であることを明かし、豪華なコラボに豪華な食事を楽しんだことをのぞかせた。
久石との意外性のある2ショットに、投稿には「久石さん、会いたくても会えない人、、」「お二人とも日本の誇りです！」「久石さんと羨ましいな」などの反響が寄せられている。
