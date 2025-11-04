井ノ原快彦、2025年は「ゆっくりした」旅したこと明かす
3人組グループ・20th Centuryの井ノ原快彦が4日、都内で行われた日本最大規模の子ども国際映画祭『第32回 キネコ国際映画祭』のクロージングセレモニーに出席。2025年を振り返った。
【写真】優しい…子供に優しい眼差しをむける井ノ原快彦
井ノ原は映画祭のスペシャル・サポーターとして登壇。セレモニー後の囲み取材で、報道陣から昨年の映画祭後に「2025年はゆっくりしたい」と語っていたことを伝えられ、「2025年はゆっくりしました」と“宣言通り”に過ごしたと明かした。「ゆっくり旅もしたし、家にいる時間も長かった」と話した。
映画祭は10月31日から4日まで、東京・二子玉川ライズ スタジオ＆ホールなど5会場で開催。長編、短編合わせて62作品が上映された。セレモニーには落語家の桂宮治も出席した。
■第32回キネコ国際映画祭受賞作品
・キネコチルドレン長編部門グランプリ『ふつうの子ども』
・キネコチルドレン短編部門グランプリ『ハチドリの勇気』
・ティーンズ長編部門グランプリ『ナウィ〜未来の私へ〜』
・ティーンズ短編部門グランプリ『いか、くじら、たこ、わたし』
・日本作品長編部門グランプリ『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』
・日本作品短編部門グランプリ『こにぎりくん つながってる？』
・ドキュメンタリー部門グランプリ『Girls Don't Cry』
【写真】優しい…子供に優しい眼差しをむける井ノ原快彦
井ノ原は映画祭のスペシャル・サポーターとして登壇。セレモニー後の囲み取材で、報道陣から昨年の映画祭後に「2025年はゆっくりしたい」と語っていたことを伝えられ、「2025年はゆっくりしました」と“宣言通り”に過ごしたと明かした。「ゆっくり旅もしたし、家にいる時間も長かった」と話した。
■第32回キネコ国際映画祭受賞作品
・キネコチルドレン長編部門グランプリ『ふつうの子ども』
・キネコチルドレン短編部門グランプリ『ハチドリの勇気』
・ティーンズ長編部門グランプリ『ナウィ〜未来の私へ〜』
・ティーンズ短編部門グランプリ『いか、くじら、たこ、わたし』
・日本作品長編部門グランプリ『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』
・日本作品短編部門グランプリ『こにぎりくん つながってる？』
・ドキュメンタリー部門グランプリ『Girls Don't Cry』