北海道釧路市でのメガソーラー建設工事を巡って新たな動きです。



１１月４日に事業者が釧路市で道のヒアリングを受け、法令違反などを是正して、工事を再開していきたいという意向を改めて示しました。



釧路総合振興局で険しい表情を浮かべていたのは、日本エコロジーの松井政憲社長。



多くの報道陣が待ち構える中、部屋に入っていきました。



４日に実施されたのは、担当職員らからのヒアリングです。





（松井政憲社長）「社会的にも大きな問題となっているので、きっちりとした説明をさせていただいて、地域と共生がとれるように図っていきたい」大阪に本社のある日本エコロジーのメガソーラー建設を巡っては、釧路湿原周辺での工事が一時中断されています。森林法違反に当たる伐採など３つの法令違反が明らかとなり、希少生物の調査不足も指摘され、調査が継続されているためです。今回のヒアリングでは、道の法令が関係する部分について、工事の現状と今後の進め方について意見が交わされました。（環境生活部自然環境局 小島宏自然環境課長）「ヒアリングでは適切に手続きが進められていると確認できました。再開していきたいという希望は聞き、（時期は）早めにという答えだった」道としては、法令違反が是正されれば工事を止める理由はありません。

これまで国策として推し進められてきたメガソーラー。



今回の釧路での問題を受けて、国も対策に乗り出す姿勢を見せています。



高市首相は、自民党と日本維新の会の連立政権合意書に、２０２６年の通常国会でメガソーラーを法的に規制する施策の実行を明記しました。



そして、現在検討されているのが、釧路湿原国立公園の拡張です。



メガソーラーの建設を原則禁止する区域や届け出が必要なエリアを広げ、新たな建設を防ぐ狙いがあります。



環境省によりますと、２０２６年度末を目指して地元自治体との協議を進める方針です。



しかし、すでに建設されたメガソーラーについては規制の対象外になるとみられています。



４日、およそ１時間半におよんだヒアリングを終え、松井社長はー



（松井政憲社長）「（関係機関と）これから協議をして、しっかり誤解を払拭していきたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いします」



（記者）「世論の逆風が吹いている中ですが、どうして続けたいのでしょうか」



その問いに答えることはありませんでした。



釧路湿原国立公園のすぐそばで行われているメガソーラー建設工事はこのまま再開されていくのか。



事業者の対応を待つしかないのが現状です。