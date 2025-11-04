今週末に長崎市内で行われる大規模イベント「Pokémon GOワイルドエリア:長崎」について。

いよいよ、7日(金)～9日(日)までの3日間、開催されます。

「Pokémon GO」は、世界190か国でプレイされている大人気スマホゲームです。

そのリアルイベント「Pokémon GOワイルドエリア」は位置情報を活用して街を散策し、ポケモンを捕まえたり、バトルさせたりできるイベントです。

これまでのイベントは、1つの公園をメーン会場に展開されていましたが、

「Pokémon GOワイルドエリア:長崎」では、初めてエリア周遊を想定したイベントになっていて、長崎水辺の森公園や、JR長崎駅前など、さまざまな場所にブースが用意されます。

まちを観光しながら、イベント限定の “レアポケモン” も捕まえることができるということです。

その経済効果にも、注目が集まります。

去年、福岡市で開催された際は、メイン会場の公園のイベントに世界各国から3万6000人が参加。

福岡市内では39万6000人が、ポケモンを捕まえながら探索したそうです。

訪れた人のひとり当たりの平均消費額は “6万7000円” で、総額42億円以上の地元経済効果をもたらしたということです。

ちなみに 捕獲されたポケモンの総数は、2000万匹ということです。

世界中のポケモンファンが集まる3日間となりそうですが、まちでは様々な施設などに影響が出ているようです。

多くの人が集まる今回のイベントで活用が期待されるのが、長崎市などが推奨している「パーク・アンド・ライド」。

（長崎国際観光コンベンション協会 田中雅資 理事長）

「長崎市内はコンパクトシティで、街中が観光客で混雑する。ぜひ、周辺の駐車場などを使いながら、公共交通機関を使ってほしい」

都市周辺部に車を停め、中心部まで電車やバスなどの公共交通機関で移動することで、交通混雑の緩和を図ることが目的です。

今年の夏にNIBが県内在住の約2500人を対象に行ったアンケートでは、「パーク・アンド・ライド」について、3分の2ほどの人が「知らなかった」と回答。

一方で 市内の大規模イベントなどにおいて「利用したい」と答えた人は半数を超えました。

市内の「パーク・アンド・ライド駐車場」は、平和公園、松山町、県営野球場の3か所があり、営業時間内であれば、最大620円で車を停めることができます。

（長崎国際観光コンベンション協会 田中雅資 理事長）

「今週末は人が集中してくることがあると思うので、郊外で車を乗り換えて街中には路面電車やバスなどで来てもらい、長崎を楽しんでほしい」