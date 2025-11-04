Ê¡´Ö½÷Î®6´§¡¡2ÅÙÌÜ¤Î´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ò¿½ÀÁ¡¡½éÀï¤ÏÎµ²¦Àï5ÁÈÍ¥¾¡¤Î»³²¼»ÍÃÊ
¡¡¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡Ê33¡Ë¤¬2ÅÙÌÜ¤Î´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬4Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Ê¡´Ö¤Ï22Ç¯¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¤¬¡¢¿·¿Í´ý»Î5¿Í¤ò»î¸³´±¤È¤¹¤ë5ÈÖ¾¡Éé¤Ë3Ï¢ÇÔ¤Ç¼ºÇÔ¡£Àè·î6Æü¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¡Ö¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ10¾¡°Ê¾å¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä6³ä5Ê¬°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦½÷Î®´ý»Î¡×¤òºÆ¤ÓËþ¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1¥«·î¤Î²óÅú´ü¸Â¤òÁ°¤Ë¼õ¸³¿½ÀÁ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÊÔÆþ»î¸³¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤·¤¿¡£»î¸³¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¤é1¥«·î¤Ë1¶É¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÀï¤Ï´ý»ÎÍÜÀ®µ¡´Ø¤Î¾©Îå²ñ°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎµ²¦Àï¤ÎÍ½Áª¡Ê5·î¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°Àï5ÁÈ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢10·î¤Ë´ý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿»³²¼¿ôµ£»ÍÃÊ¡Ê17¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö²È¤Î¤³¤È¡¢ÂÐ¶É¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ê¡´Ö¤ÏÀè·î6Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾´ý²ñ´Û¤Ç±ºÌî¿¿É§È¬ÃÊ¡Ê61¡Ë¤È¤ÎÂè67´ü²¦°ÌÀïÍ½Áª¤ËÎ×¤ß¡¢240¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÂÐ¶É¸å¡¢ÍÉ¤ì¤ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó»î¸³¤ò¼ºÇÔ¸å¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æº£Ç¯2·î¤ËÉüµ¢¡£ºÆ¤Ó¼õ¸³»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤·¤¿10¾¡5ÇÔ¤â¡¢¤¦¤Á2ÇÔ¤ÏÉÔÀïÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê½Ð»º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡ËÀº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë°ìÊý¡¢´ýÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÎäÀÅ¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ä¤Ä¡¢¾´ý¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¤Ï¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂÐ¶É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡£º£¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾´ý¤Î¥×¥í¤Ï´ý»Î¤È½÷Î®´ý»Î¤¬¤¤¤ÆÀ©ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£´ý»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¾©Îå²ñ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤«¡¢ÊÔÆþ»î¸³¤Î¹ç³Ê¤¬¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤«¤é½÷Î®¥¿¥¤¥È¥ë¡¦ÇòÎè¤òÄÌ»»5´ü³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð´ý»Î¤ËÊÔÆþ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£