日本野球機構（NPB）は4日、「一句で振り返る！NPBプロ野球川柳2025」の募集をスタートした。

今季の印象に残った試合やプレー、思い出などを振り返り、「五・七・五」の川柳形式で募集するもの。ファンとともにシーズンを振り返り、来季への関心や楽しみをさらに深めてもらう目的で実施する。

4日から18日までNPB野球振興室の公式X（旧ツイッター）で募り、今季の最優秀選手や新人王、ベストナインに輝いた選手が、最優秀賞や特別賞の最終選考を行う。

最優秀賞には、2025年タイトル（最優秀選手賞、最優秀新人賞、ベストナイン賞）を受賞した全選手の直筆サイン入り記念ボードが贈られる。詳細はNPB公式サイトで。

▼応募期間11月4日から18日

▼応募方法

（1）NPB 野球振興室公式Xをフォロー

（2）対象投稿に「五・七・五」の川柳を記載して引用ポスト

▼賞品内容

最優秀賞…2025年タイトル（最優秀選手賞、最優秀新人賞、ベストナイン賞）を受賞した全選手の直筆サイン入り記念ボード

特別賞…2025年最優秀選手賞、最優秀新人賞を受賞した選手の直筆サイン入り記念アクリルボード