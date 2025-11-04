読売３３３終値、４９円安の４万１６８０円…３営業日ぶりに値下がり

連休明け４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４９円９９銭（０・１２％）安の４万１６８０円ちょうどだった。

３営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち１５３銘柄（約４６％）が下落した。

これまでの相場上昇を先導していた半導体関連銘柄の一角に、利益を確定させる売り注文が入った。２０２５年９月中間決算の発表が増えるなか、発表内容を受けた個別銘柄の値動きもみられた。半導体関連銘柄を含む情報・通信業や電機株のほか、小売業も下落した。

下落率は、前週末に２６年３月期決算の業績予想で最終利益を大幅に下方修正した、半導体関連企業のソシオネクスト（２０・０５％）が最大だった。ＳＣＲＥＥＮホールディングス（１２・４３％）、野村総合研究所（９・３５％）と続いた。

上昇率は、ＤＭＧ森精機（１０・４０％）がトップで、アルプスアルパイン（８・８４％）、レーザーテック（８・３１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比９１４円１４銭（１・７４％）安の５万１４９７円２０銭だった。４営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２１・６９ポイント（０・６５％）低い３３１０・１４。