FRUITS ZIPPERら芸能事務所アソビシステムの女性アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」所属の4グループが3日、東京ドームで行われた「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。

Number＿iやTOMORROW X TOGETHER、ENHYPENら日韓を中心に人気アーティストが勢ぞろいする中、全体のトップバッターを務めて盛り上げたほか、韓国の女性グループ、KiiiKiii（キキ）とのコラボレーションステージも披露。持ち前の“KAWAII”パワーで約4万人が詰めかけたドームを沸かせた。

KAWAII LAB．が東京ドームの舞台に降り立った。FRUITS ZIPPERが「かがみ」、CANDY TUNEが「倍倍FIGHT！」、SWEET STEADYは「YAKIMOCHI」、CUTIE STREETは「かわいいだけじゃだめですか？」とそれぞれ人気曲をパフォーマンス。最後は真中まな（26）が「この曲を歌いたいと思います」と呼びかけ、FRUITS ZIPPERの代表曲「わたしの一番かわいいところ」を29人全員で披露した。 客席に突き出たT字ステージを周り、曲終盤では横一列に並んで歌い踊る場面も。発射された紙テープと共に締めくくり、大歓声を浴びた。

FRUITS ZIPPERが来年2月に単独での東京ドーム公演を控えるが全グループを通じて、同会場に立つのは初めて。他グループのファンも多く来場する中、堂々としたパフォーマンスでトップバッターを務めきった。

KiiiKiiiとのステージでは4グループから数人ずつが出演してTWICEの「TT〜Japanese ver〜」、AKB48の「ヘビーローテーション」をカバーして披露。それぞれファン以外にも広く知られる名曲を続け、会場のボルテージを上げた。

CANDY TUNEの桐原美月（22）は「『TT』は振り付けがかわいくて、みんなで一生懸命練習しました。タイミングを合わせるのが難しかったです」と振り返った。

この日はCORTIS、4EVE、HANA、BE：FIRSTも出演した。司会は南海キャンディーズの山里亮太が務めた。抜粋された公演の模様は12月12日午後10時半からNHK総合で放送されるほか、同20日にはBSP4K、来年1月3日にはBSでも拡大版が放送予定となっている。