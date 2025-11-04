夢タカラが運営する「熱海渚町おさかな丼屋・ビストロ」は10月29日から、「トリック・オア・サンクス！5周年フェア！」を開始した。期間は11月9日まで。

相州牛すじ肉のラグーパスタ

期間中は、5周年フェアを記念した新メニュー5品を販売する。「相州牛すじ肉のラグーパスタ」(1,628円)は、南足柄産ブランド牛「相州牛」を使った特製ラグーパスタ。仕上げに目の前で香り高いチーズをたっぷり削り提供する。「相州牛煮込みのデミオムレツ」(968円)も用意する。

相州牛煮込みのデミオムレツ

「渚のポルケッタ　〜伊豆産しいたけ巻き〜」(1,408円)は、伊豆産のしいたけを香ばしいポルケッタで包み、仕上げにトリュフソースをかけた。

渚のポルケッタ　〜伊豆産しいたけ巻き〜

「シャルキュトリー　〜伊豆しいたけのロールハム〜」(858円)は、伊豆産のしいたけとロールハムのサラダ。

シャルキュトリー　〜伊豆しいたけのロールハム〜

「ビストロシーザーサラダ」(858円)は、ベーコンスライスと温泉卵をのせた彩り豊かなサラダ。目の前でチーズを削って提供する。

ビストロシーザーサラダ