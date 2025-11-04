anan2470号の特集は「The TEAM 2025 人はチームで強くなる」。いま共感できる、気になるチームが大集結するこの号に、A.B.C-Zの皆さんが満を持して登場します！ 今回は、その貴重な撮影の裏話にフォーカス。王道に、スタイリッシュに、かっこよく魅せてくれる４人の、個性豊かで和やかな素の様子をお届けします。

撮影が行われたのはとある日の夜。それぞれのお仕事現場からスタジオに入り、クールな空気でメイクアップスタート。静かに始まったお支度ですが、初めに行ったソロ撮影が始まる頃には、皆さんキリッとした表情に、立っているだけで色気が漂うオーラを纏っていました。今回着用いただいた衣装は、“チーム”特集にちなんで一体感を持たせるクラシカルなトレンチコート。コートを脱ぐと個性が際立つように、中のシャツスタイルはバリエーションを持たせています。またリリースされたばかりの新アルバム『CRAZY ROMANTIC!』の世界観からインスパイアされたサングラスルックも、ポージングとも相まって遊び心満載に。大人な４人だからこそ着こなせるオーセンティックな佇まいにぜひ注目してください。

はじめにソロ撮影をした戸塚祥太さんは、太極拳のような、コンテンポラリーダンスのような…指先までしっかりと意識が行き届いたアイコニックでゆっくりした動作が印象的。また「目に力を入れて」というオーダーに、「目からビーム」的仕草で応えてくださり笑いが起こる瞬間も。続く橋本良亮さんは、素早いポージング変化で撮影時間が巻くほどスムーズに終了。と思いきや、終わった瞬間にドジャースTシャツを着ていたカメラマンさんに一直線！ 空いた時間で夢中でメジャーリーグトークを繰り広げていました。撮影と並行して行われていたソロインタビューでは、五関晃一さんの笑い声がスタジオに何度も響き渡り、お話を楽しんでいる姿が。心地よいグループの状態について、微笑みながら語っていました。座談会で皆さんが自由気ままに話す意見をまとめ、回し、盛り上げてくださったのは、人柄の良さが溢れる塚田僚一さんです。質問に対する話題をいの一番に出してくださり、メンバーの皆さんに「これやってくれたよね？」とエピソード付きで提案。そこからグループのリズムが作られていく様子が見て取れました。

全員揃っての集合撮影では、テーブルセットに皆さんが座った途端、向きや表情など、そのバランスの良さにその場にいたスタッフ全員が感嘆。ポージングなどのご相談をする前に、完璧な１カットが生まれました。その無意識のシンクロに、A.B.C-Zのハイレベルなパフォーマンスの所以を感じずにはいられません。座談会では、撮影で終始実感したように全員が自然体でいられるチームとしての強さと、人々を楽しませるプロフェッショナルさについて伺っています。独自のゆるやかなチーム力で、これからの活躍も楽しみになる、フォト＆インタビューをお見逃しなく！（NF）